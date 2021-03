Aryzta verkauft Sandwich-Geschäft an Bell-Tochter Hilcona

(Meldung mit Bestätigung von Aryzta ausgebaut) - Der Backwarenkonzern Aryzta trennt sich vom Sandwich-Geschäft. Dieses wird per 1. August an die Bell-Tochter Hilcona verkauft. Zudem will Aryzta den Frischdienst einstellen. Davon betroffen sind rund 40 Mitarbeitende.