Die Medizinprodukte des Technologiekonzerns Ascom erhalten eine MDR-Zertifizierung. Konkret werden die medizinischen Geräte Unite Connect for Clinical Systems, Unite Axess for Smart Devices und Unite View zertifiziert, wie Ascom am Donnerstag mitteilte. Diese Geräte würden eine Schnittstelle zu klinischen Systemen bereitstellen, um die Überwachung von Patienten zu unterstützen.