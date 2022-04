Das soziale Netzwerk für Reiche Asmallworld hat die Übernahme von 10 Prozent an der Global Hotel Alliance (GHA) erfolgreich abgeschlossen. Durch diese strategische Beteiligung an der Allianz unabhängiger Hotelketten sichere sich das Unternehmen neue Ertragsquellen und den Zugang zu mehr als 750 Hotels und über 20 Millionen Kunden, teilte Asmallworld am Donnerstagabend mit.