Die Mitgliederzahl habe sich in den ersten sechs Monaten positiv entwickelt und sei um 15 Prozent auf 54'900 gestiegen, teilte Asmallworld am Donnerstagabend mit. Das Unternehmen sei somit auf Kurs, das angekündigte Jahresziel von 56'000 bis 58'000 Mitgliedern zu erreichen. Zudem erwartet Asmallworld, dass sich der Betriebsgewinn auf Stufe (EBITDA) in der ersten Jahreshälfte ebenfalls signifikant verbessert habe. Der vollständige Halbjahresbericht wird am 3. September veröffentlicht.

tt/jb

(AWP)