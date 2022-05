Das Netzwerk für Reiche Asmallworld hat gemeinsam mit dem Immobilienentwickler Swiss Property UAE zu den geplanten Kempinski Residences The Creek in Dubai einen Managementvertrag aufgegleist. Asmallworld habe Swiss Property UAE in den vergangenen Monaten zu diesem Projekt beraten und bei der Aushandlung des Vertrags eine Schlüsselrolle gespielt, teilte das Unternehmen am Montag mit.