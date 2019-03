Assa Abloy will Türenhersteller Agta Record vollständig übernehmen

Assay Abloy habe mit den Hauptaktionären des in Fehraltdorf angesiedelten Unternehmens ein Abkommen zum Kauf ihres 54-Prozentanteils unterzeichnet, teilte der schwedische Dorma-Kaba-Konkurrent am Mittwoch mit. Der Kaufpreis betrage rund 502 Millionen Euro, was 70 Euro je Aktie von Agta Record entspreche. Für die noch ausstehenden Aktien werde Assa Abloy ein öffentliches Angebot zum selben Kurs unterbreiten. Die Transaktion werde derzeit von den EU-Wettbewerbsbehörden geprüft.

Agta Record ist ein etablierter weltweit tätiger Hersteller von automatischen Personentüren und hat 2018 einen Umsatz von 379 Millionen Euro erzielt. Die Aktien werden an der Börse Euronext in Paris gehandelt. Zuletzt betrug der Kurs 68 Euro.

pre/ra

(AWP)