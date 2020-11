AstraZeneca ernennt Katrien De Vos zur Geschäftsleiterin in der Schweiz

De Vos ist bereits seit 2011 bei AstraZeneca tätig, zuletzt in Washington DC als globale Leiterin COPD in der Abteilung Atemwegserkrankungen und Immunologie, wie AstraZeneca am Montag mitteilte. Sie hat einen Doktortitel in Angewandter Physik für personalisierte Diagnostik und ein Diplom in Betriebswirtschaft. In ihrer neuen Position werde sie sich vor allem darauf konzentrieren, die Medikamente und den potenziellen Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca für Schweizer Patienten zugänglich zu machen, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Ihre Vorgängerin Andrea Mugan war ab 2018 Geschäftsführerin von AstraZeneca in der Schweiz. Sie wird neu globale Vizepräsidentin der Onkologiesparte und Leiterin des DDR (DNA Damage Response) Marketings. Unter ihrer Leitung habe AstraZeneca Schweiz mehr als zehn neue Produkt- und Indikationszulassungen in Therapiebereichen wie Onkologie, Asthma, Diabetes oder Herzversagen erhalten, heisst es in der Mitteilung.

AstraZeneca Schweiz beschäftigt laut der Mitteilung 120 Mitarbeitende, wobei laut der Mitteilung mehr als die Hälfte der Jobs im Management von Frauen besetzt sind. Der Standort in Baar ZG ist auch Hauptsitz des europäischen und kanadischen Verkaufsteams und des internationalen Onkologieteams.

tv/uh

(AWP)