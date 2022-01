Der US-Mobilfunkkonzern AT&T hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr so viele neue Mobilfunk-Vertragskunden wie seit zehn Jahren nicht hinzugewonnen. Nach Abzug von Kündigungen bestehender Kunden seien im Gesamtjahr 3,2 Millionen Verträge neu hinzugekommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mit. Gut 880 000 davon kamen in den letzten drei Monaten 2021 zum Rivalen von T-Mobile US und Verizon .