Audemars Piguet-Chef François-Henry Bennahmias tritt Ende 2023 ab

"Nach 30 erfolgreichen Jahren in unserem Unternehmen, davon die letzten zehn als CEO, möchte François-Henry Bennahmias in Absprache mit dem Verwaltungsrat ab 2024 neue Herausforderungen annehmen", teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Bis dahin werde Bennahmias seine Funktionen "weiterhin voll ausüben".

Bennahmias begann seine Karriere bei Audemars Piguet im Jahr 1994 und übernahm im Jahr 2012 den CEO-Posten. Unter seiner Leitung ist das Unternehmen zu einer grossen Marke in der Welt der Luxusuhren aufgestiegen. Die Uhrenmanufaktur ist in Familienbesitz und erzielt heute Schätzungen zufolge mit rund 2500 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Franken.

mk/uh

(AWP)