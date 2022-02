Audi-Chef: 'Autonom fahrendes Elektroauto wird 2025 kommen'

Audi-Chef Markus Duesmann hält an seinem Ziel fest, bis 2025 ein autonom fahrenden Elektroauto auszuliefern. "Das ist auf einem hervorragenden Weg", sagte der per Video zugeschaltete Audi-Chef Markus Duesmann am Mittwoch beim "Gipfeltreffen der Weltmarktführer" in Schwäbisch Hall. Audi will bis 2025 mit dem Projekt Artemis einen voll vernetzten Elektro-Audi mit neuer Software auf den Markt bringen. Mit dem Projekt will die VW -Tochter den amerikanischen Autohersteller Tesla angreifen.