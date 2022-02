Audi kann E-Auto-Werk in China bauen

Die VW -Tochter Audi darf in China eine neue Fabrik für Elektroautos bauen. Nach der Freigabe durch die chinesischen Behörden soll der Bau des Werks in Changchun in Kürze beginnen und bis Ende 2024 fertig sein, teilte die VW-Tochter am Mittwoch in Ingolstadt mit. In dem Gemeinschaftswerk mit dem chinesischen Partner FAW will Audi jährlich gut 150 000 Elektroautos fertigen.