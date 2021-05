Audi reduziert Kurzarbeit im Juni

Die Ingolstädter Linie 2, die die Modelle A3, A4 und A5 baut, steht aufgrund fehlender Halbleiter-Teile nur noch bis einschliesslich 2. Juni still - ebenso wie die A4- und A5-Produktion im Werk Neckarsulm. Audi plane, danach wieder normal zu produzieren, sagte ein Sprecher.

Die Lage könne sich allerdings kurzfristig ändern, so das Unternehmen weiter. Die Teileversorgung - insbesondere im Halbleiter-Bereich - bleibe kritisch. Ausserdem müssten wegen corona-bedingter Einschränkungen Beschäftigte in der Fahrzeug-Auslieferung, der Gastronome und anderen kundennahen Bereichen in Ingolstadt und Neckarsulm auch im Juni in Kurzarbeit bleiben./rol/DP/fba

(AWP)