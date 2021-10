Aurubis filtert Feinstaub zu bis zu 70 Prozent aus der Luft

Europas grösste Kupferhütte Aurubis reduziert ihren Feinstaubausstoss bei der Metallherstellung in Hamburg künftig um bis zu 70 Prozent. Am Mittwoch nahm die Aurubis AG dazu nach einer dreijährigen Planungs- und Bauzeit eine 85 Millionen Euro teure Reinigungsanlage offiziell in Betrieb. Das Abluftsystem mit Feinstfiltern setze Massstäbe in umweltfreundlicher Primärkupfererzeugung, sagte Produktionsvorstand Heiko Arnold. Insgesamt habe der Konzern seit dem Jahr 2000 an all seinen Standorten rund 650 Millionen Euro in Umweltschutzmassnahmen investiert, wobei allein nach Hamburg rund 300 Millionen Euro geflossen seien. Aurubis will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.