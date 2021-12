Australische CSL will Vifor Pharma schlucken

(Meldung um weitere Angaben ergänzt) - Vifor Pharma soll in australische Hände gehen. Nur einen Tag nachdem das Pharmaunternehmen Gespräche mit dem Biotechkonzern CSL bestätigt hat, liegt am Dienstagmorgen die offizielle Offerte vor. Knapp elf Milliarden Franken will CSL für Vifor hinblättern.