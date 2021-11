Auto-Neuzulassungen in Deutschland um 35 Prozent abgesackt

(Ausführliche Fassung) - Auf die deutschen Strassen kommen immer weniger Neuwagen. Angesichts von Chipmangel und Produktionskürzungen in den Werken ging die Zahl der Neuzulassungen im Oktober weiter zurück. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch in Flensburg mitteilte, wurden 179 683 Pkw zugelassen. Das waren knapp 35 Prozent weniger als im Oktober 2020.