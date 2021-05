Auto1 profitiert von Grenke-Verstoss: Einzug in SDax

Das Börsen-Küken Auto1 profitiert von einer Regelverletzung eines SDax-Mitglieds und darf dessen Platz einnehmen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler werde für den Leasingspezialisten Grenke zum 10. Mai aufgenommen, wie der Indexanbieter, die Deutsche-Börse-Tochter Qontigo, am späten Mittwochabend in Zug mitteilte. Auto1 war erst Anfang Februar an die Börse gekommen, wird von Experten aber wegen der hohen Marktkapitalisierung bereits als MDax-Kandidat gesehen. Mit der Aufnahme in den SDax sei im Juni sogar sicher zu rechnen, hiess es - nun ist es noch schneller gegangen.