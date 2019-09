Autobauer Hyundai und Zulieferer Aptiv bilden Robotaxi-Allianz

Der koreanische Autokonzern Hyundai und der Zulieferer Aptiv bündeln ihre Kräfte beim Autonomen Fahren. Beide Konzerne würden je zur Hälfte an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen beteiligt sein, das mit 4 Milliarden US-Dollar bewertet werde, teilten Hyundai und Aptiv am Montag gemeinsam in Seoul und Dublin mit.