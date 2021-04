Autobauer SsangYong wird unter Insolvenzverwaltung gestellt

Für den angeschlagenen südkoreanischen Geländewagenspezialisten SsangYong Motor ist ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden. Das Konkursgericht in Seoul habe SsangYong über die Entscheidung informiert, dass das Unternehmen unter Insolvenzverwaltung gestellt werde, teilte der hoch verschuldete Autobauer am Donnerstag in einer Börsenmitteilung mit. Unter Aufsicht eines vom Gericht bestellten Verwalters soll festgestellt werden, ob SsangYong überlebensfähig ist. Wird der Rettungsplan des Unternehmens abgelehnt, droht es abgewickelt zu werden.