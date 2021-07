Autobranche bremst deutsche Industrie

(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Mai zum zweiten Mal in Folge zurückgefahren. Gegenüber April sei die Gesamtherstellung um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet. Vor allem die Autoproduktion belastete das Gesamtergebnis.