Autobranche im Sommer laut Studie nur noch knapp unter Vorjahresniveau

Die weltweite Autobranche ist einer Studie des Beratungsunternehmens EY zufolge zwischen Anfang Juli und Ende September beim Umsatz und beim Autoabsatz schon wieder nah an das Niveau des Vorjahres gekommen. In beiden Kategorien seien die global 17 grössten Autohersteller im dritten Quartal zusammengerechnet nur um je fünf Prozent unter den Werten des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 geblieben, hiess es in der Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Im Vergleich zum zweiten Quartal war das eine deutliche Steigerung.