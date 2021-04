Autoindustrie laut Studie führend in klimafreundlichen Technologien

Bei der Entwicklung klimaschonender Technologien entfaltet nach einer Studie zweier europäischer Behörden die Autoindustrie international die grössten Aktivitäten. Unter den 15 Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen für CO2-arme Technologien in den vergangenen zwei Jahrzehnten sind sechs Autokonzerne und sechs Zulieferer. Das haben das Europäische Patentamt (EPA) und die Europäische Energieagentur (IEA) in ihrer am Dienstag veröffentlichten Auswertung ermittelt. Innovationen bei erneuerbaren Energien spielen dagegen eine kleinere Rolle.