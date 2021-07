Autokonzern Stellantis investiert 100 Millionen Pfund in England

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis baut nach dem Brexit die Produktion von E-Autos in Grossbritannien aus und investiert dazu 100 Millionen britische Pfund (rund 128 Millionen Franken). Das fast 60 Jahre alte Werk der Opel-Schwestermarke Vauxhall im nordwestenglischen Ellesmere Port werde von Ende kommenden Jahres an E-Fahrzeuge von Opel, Vauxhall, Peugeot und Citroën herstellen. Das teilte Stellantis am Dienstag in Amsterdam mit.