Der Automobilzulieferer Novem Group will im Juli an die Frankfurter Börse. Bei der Erstnotiz (IPO - initial public offering) sei eine Privatplatzierung von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Umfang von rund 50 Millionen Euro sowie bestehenden Papieren von aktuellen Gesellschaftern geplant, teilte das Unternehmen am Dienstag in Vorbach mit.