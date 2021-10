Autoneum-Papiere nach Gewinnwarnung unter Druck

Die Aktien des Autozulieferers Autoneum sind am Donnerstag nach der Publikation einer Gewinnwarnung stark unter Druck gekommen. Die Gruppe rechnet in der zweiten Jahreshälfte verglichen mit dem ersten Halbjahr mit rückläufigen Verkäufen und zudem wurde das Margenziel fürs Gesamtjahr 2021 gekappt. Grund dafür ist der Chipmangel in der Autoindustrie.