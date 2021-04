Autovermieter Sixt mit Quartalsverlust - Besserung im März

Gegen Ende des ersten Quartals verzeichnete der Autovermieter jedoch spürbare Besserung dank der Geschäfte vor allem in den USA und auch im europäischen Ausland. Der Umsatz im März habe auf Vorjahresniveau gelegen und vor Steuern sei in dem Monat ein Gewinn erreicht worden. Trotzdem bestünden weiter sehr hohe Unsicherheiten und eine Prognose sei dem Management nach wie vor nicht möglich. Die Sixt-Stammaktie reagierte nach Bekanntwerden der Zahlen kaum und lag gut zwei Prozent im Plus. Die vollständigen Quartalszahlen will Sixt am 12. Mai präsentieren./men/he

(AWP)