Autozulieferer ElringKlinger mit anziehenden Geschäften

Die Geschäfte des Autozulieferers ElringKlinger haben deutlich angezogen. In den ersten neun Monaten konnte das Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf 98,5 Millionen Euro steigern nach 2,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie Vorstandsvorsitzender Stefan Wolf am Donnerstag in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) mitteilte. Hintergrund der guten Entwicklung sei unter anderem das vor längerer Zeit aufgesetzte Sparprogramm.