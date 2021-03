Autozulieferer Leoni wird wieder etwas optimistischer - erneut tiefrote Zahlen

Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni blickt nach einem von der Corona-Krise gebeutelten Jahr wieder zuversichtlicher nach vorne. So rechnet der Autozulieferer aus Franken 2021 mit einer Erholung der Nachfrage sowie einem deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2020, wie das Unternehmen am Mittwoch in Nürnberg bei der Vorlage ausführlicher Jahreszahlen mitteilte. Auch das um Sondereffekte und Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll sich deutlich verbessern, hiess es weiter. Der Konzern verwies darauf, dass die geäusserten Erwartungen voraussetzten, dass die Auswirkungen der Pandemie im Laufe des Geschäftsjahres 2021 überwunden werden und es zu keinen wesentlichen negativen Auswirkungen durch Covid-19 komme.