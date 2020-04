Avaloq und Actico wollen Kampf gegen Finanzkriminalität automatisieren

Dazu werden die Software-Lösungen von Avaloq für Banken und Vermögensverwalter mit dem Produkt "Compliance Suite" von Actico verknüpft, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Kunden von Avaloq können das neue Compliance-Angebot als standardisierte Lösung zur Prävention von Finanzkriminalität einsetzen.

"Compliance Suite" setzt den Angaben zufolge auf Machine-Learning-Verfahren und bietet automatisierte Compliance-Funktionalitäten für Banken und Finanzdienstleister an. Damit sollen das Erkennen und Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Due Diligence-Prüfung und das Erkennen von Kunden oder das Erkennen von Risikopersonen und politisch exponierten Kunden automatisch ermöglicht werden.

Zu den Funktionalitäten gehören etwa auch die Überwachung von Sanktionen und Embargos, die Überwachung und Dokumentation von Mitarbeitergeschäften, das Verhindern von Insiderhandel und Marktmissbrauch oder das Erkennen und Verhindern von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen.

Laut Martin Greweldinger, dem Produktverantwortlichen bei Avaloq, hilft die Verbindung mit Actico den Kunden bei der Bewältigung der regulatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität.

Actico ist ein Anbieter von Lösungen für intelligente Automatisierung und digitale Entscheidungsfindung und hat den Hauptsitz in Immenstaad am Bodensee. Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen etwa die UBS, die ZKB, die Bank Vontobel oder die Raiffeisenbank.

Für Avaloq steht seit längerer Zeit die Möglichkeit eines Börsengangs im Raum. Vor knapp einem Jahr hatte CEO Jürg Hunziker bestätigt, dass das Unternehmen in den nächsten zwei bis vier Jahren einen Börsengang oder Verkauf anstrebe. Gegen Ende des Jahres 2019 kursierten in den Medien unbestätigte Spekulationen, dass diese Pläne vorangetrieben würden. Der Finanzinvestor Warburg Pincus, mit einem Anteil von 45 Prozent Hauptaktionär von Avaloq, habe bereits Banken als Berater mandatiert und strebe einen Verkauf noch im ersten Quartal 2020 an, hiess es damals.

cf/uh

(AWP)