Damit hat die Axa Schweiz in der Besetzung dieser Schlüsselrolle des Nichtlebengeschäfts erneut auf einen internen Kandidaten gesetzt. Schmid arbeitet seit 2009 für die Axa und leitete nach Stationen in der Privaten Vorsorge oder in der Motorfahrzeugversicherung zuletzt den Bereich Customer Operations Unfall und Krankentaggeld.

mk/rw

(AWP)