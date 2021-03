Axa Schweiz hat einen neuen Immobilienfonds lanciert. Der "Axa Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz" verfüge über einen hohen Anteil an Wohnliegenschaften mit tiefen Leerstandsquoten und stehe ausschliesslich qualifizierten steuerbefreiten Anlegern in der Schweiz offen, teilte die Gruppe am Montag mit. Derzeit betrage das Fondsvolumen 1,7 Milliarden Franken.