Axa verliert 2019 im BVG-Geschäft an Umfang

(Formulierung 'aus Profitablitätsgründen' im vierten Absatz gestrichen) - Die Axa hat im vergangenen Jahr in der beruflichen Vorsorge wie erwartet deutlich an Gewicht verloren. Da der Versicherer sich aus der Vollversicherung zurückgezogen hat, wechselten Kunden entweder in die teilautonomen Angebote oder zur Konkurrenz.