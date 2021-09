Axa XL ernennt Andy MacFarlane zum weltweiten Head of Climate

Die zur Axa-Gruppe gehörende Axa XL hat neu einen Verantwortlichen für ihre weltweiten Aktivitäten rund um das Thema Klima. Axa XL ernennt Andy MacFarlane zum Head of Climate. Er werde in dieser neu geschaffenen Position für die Entwicklung einer globalen Klimastrategie von Axa XL verantwortlich sein, teilte der Versicherer am Montagabend mit.