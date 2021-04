Axpo baut in Frankreich weitere Solaranlagen mit Bürgerbeteiligung

Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um Anlagen auf Logistik- und Industriegebäuden, Parkplatzbeschattungen, in ehemaligen Industriebrachen, einem vormaligen Kohleabbaugebiet oder auch um Photovoltaik-Gewächshäuser. So sei etwa auf dem früheren Militärgelände im nordfranzösischen Vaas eine Anlage errichtet worden, die Strom für über 9'000 Personen in der Region liefere.

Seit der Lancierung des Angebots Anfang 2018 seien insgesamt 18,7 Millionen Euro von 4250 Investorinnen und Investoren für 82 Photovoltaik-Kraftwerke gebündelt worden, schreibt Axpo weiter.

Urbasolar ist seit 2019 eine Tochtergesellschaft von Axpo. Das Unternehmen mit Sitz in Montpellier betreibt derzeit mehrere Hundert Solaranlagen. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Bau von 250 Megawatt (MW) geplant. Die gesamte Projektpipeline umfasst über 1000 MW.

sig/hr

(AWP)