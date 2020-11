Axpo und die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) würden das Speichersystem 2021 am CKW-Standort in Rathausen/LU bauen, teilte CKW am Montag mit. Ab Mitte des Jahres soll der Batteriespeicher installiert werden, der eine Leistung von 6,25 Megawatt hat.

Mit dem Zubau von erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Solaranlagen nehmen die Schwankungen im Stromnetz zu. Grosse Batteriespeicher helfen, solche Schwankungen auszugleichen.

ys/rw

(AWP)