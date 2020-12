Beim Energieunternehmen Axpo kommt es zu einem Wechsel in der Unternehmenskommunikation. Die bisherige stellvertretende Leiterin Corporate Communications & Public Affairs, Alena Weibel, übernimmt den Bereich im Laufe des kommenden Jahres von Rainer Meier, wie es in einer Mitteilung am Montag heisst.