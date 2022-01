Axpo gewinnt grossen Solarstrom-Verkaufsauftrag in Polen

Die betroffenen Solaranlagen mit einer installierten Leistung von rund 300 Megawatt befinden sich den Angaben zufolge derzeit im Bau. Die Axpo-Tochtergesellschaft mit Sitz in Warschau werde die Stromproduktion laut Vertrag in den Jahren 2022 bis 2026 für die R.Power Group vermarkten.

Die einzelnen Anlagen würden bis Mitte 2023 schrittweise in Betrieb genommen. Für Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Anlagen sei Nomad Electric Services zuständig.

Bei R.Power handelt es sich laut Axpo um einen der am schnellsten wachsenden Projektentwickler von Solaranlagen in Europa. Bislang war Axpo Polska vor allem in der Vermarktung von Windenergie tätig.

ys/rw

(AWP)