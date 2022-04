Axpo schliesst Stromabnahmevertrag in Deutschland für Solarstrom

Axpo wird die bereits fertiggestellte Photovoltaik-Anlage im Rahmen des PPA mit dem Projektentwickler Enerparc und dessen Handelstochter Sunnic Lighthouse GmbH über einen Zeitraum von zehn Jahren vermarkten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Jährlich wird Axpo dabei rund 35 GWh Solarstrom abnehmen.

Das Besondere an diesem Solarpark ist eine vor Ort installierte Batterie. Erstmalig in Deutschland liefere der Park deshalb ein Baseload-Band, also eine Grundauslastung mit Strom, an den Abnehmer.

