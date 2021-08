Axpo unterzeichnet Stromliefervertrag für Windpark in Rumänien

Die Axpo hat einen weiteren Abnahmevertrag für den Strom aus einem europäischen Windkraftwerk unterzeichnet. Dabei geht es um den Windpark Fântânele-Cogealac-Gradina in Rumänien. Dies sei der derzeit grösste in Betrieb befindliche Onshore-Windpark Europas, teilte Axpo am Dienstag mit.