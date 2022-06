Axpo verkauft Anteile an Repower

Der Energiekonzern Axpo verkauft seine Beteiligung an dem Bündner Versorger Repower. Das Unternehmen übergibt seine Minderheitsanteile von 12,69 Prozent per sofort an die bestehenden Ankeraktionäre EKZ, UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland und den Kanton Graubünden, wie aus einer Mitteilung vom Mittwochabend hervorgeht.