Axpo verkauft französische Windparks an Encavis-Spezialfonds

Axpo verkauft fünf weitere Windparks in Frankreich an einen Spezialfonds der Encavis Asset Management AG. Damit setzt der Stromkonzern sein Ziel um, zusätzliche Erlöse aus dem Bereich Windenergie zu erwirtschaften. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die Axpo am Mittwochabend in einem Communiqué mit.