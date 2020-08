Bachem-Aktien nach Halbjahreszahlen auf Höhenflug

Die Aktien von Bachem setzen am Freitag im frühen Handel zum Steigflug an. Das Biochemieunternehmen hat mit seinen Halbjahreszahlen die Schätzungen der Analysten regelrecht pulverisiert. Und laut den Baselbietern ist noch kein Ende der Fahnenstange in Sicht. Im Gegenteil: Das Wachstum soll sich weiter beschleunigen.