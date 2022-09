Bachem-Aktien springen nach Grossauftrag an

Die Aktien des Pharmazulieferers Bachem notieren am Dienstag deutlich fester. Der Hersteller von Peptiden hatte am Morgen die Unterzeichnung zweier grosser Aufträge vermeldet. Diese sollen im nächsten Jahr 25 Millionen und 2024 gar 150 Millionen Franken in die Kassen spülen. Danach winken noch signifikant höhere Bestellungen.