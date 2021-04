Bachem ernennt Daniel Grotzky zum Leiter der Gruppenkommunikation

Als Head Group Communications werde Grotzky Mitglied des Führungsteams und an den CEO Thomas Meier berichten. In dieser neu geschaffenen Rolle verantworte er die interne und externe Kommunikation, einschliesslich der Medienarbeit und Investor Relations.

Grotzky war die letzten zehn Jahre für den Basler Pharmakonzern Roche tätig, unter anderem als Head of Brand and Reputation Management und zuletzt als Mediensprecher. Davor war Grotzky Pressesprecher von Renova.

Der Baselbieter Peptidhersteller Bachem hat in den letzten Jahren ein hohes Tempo an den Tag gelegt und will kräftig in das weitere Wachstum investieren. Mit der schwedischen PolyPeptide hat zuletzt ein direkter Mitbewerber den Gang an die Schweizer Börse in Aussicht gestellt.

