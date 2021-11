Bafin bestätigt Wachstumsbegrenzung für Neo-Bank N26

Die deutsche Smartphone-Bank N26 muss nach dem Willen der Bankenaufsicht Bafin ihr starkes Wachstum drosseln. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag in Berlin eine Anordnung, wodurch das Wachstum von N26 über die nächsten Monate in Europa auf "maximal 50 000 Neukunden pro Monat" beschränkt wird. "Die Mängel im Risikomanagement (von N26) liegen im starken Wachstum der Bank begründet", erklärte die Bafin.