Bâloise-Chef will 60 bis 80 Prozent der freien Geldmittel ausschütten

Die Bâloise will ihr Dividendenniveau nicht senken. "In den Jahren 2022 bis 2025 peilen wir an, kumuliert mindestens 2 Milliarden Franken freie Geldmittel zu erwirtschaften - ein Viertel mehr als im bisherigen Mehrjahresziel", sagte VR-Präsident Thomas von Planta im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (FuW; Ausgabe vom Samstag).