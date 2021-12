Bâloise-Immobilienfonds Swiss Property erzielt Anlagerendite von 5,25%

In seinem dritten Geschäftsjahr hat der Fonds, der seine Einnahmen zu knapp 80 Prozent aus Mietzinsen von Wohnimmobilien generiert und seit November an der Schweizer Börse SIX kotiert ist, den Gesamterfolg auf 29,9 Millionen Franken von zuvor 27,1 Millionen gesteigert. Und im Berichtsjahr sei eine Kapitalerhöhung von rund 135 Millionen Franken durchgeführt worden, heisst es weiter.

Mit dem Erlös und mit Fremdkapital im Umfang von 50 Millionen Franken habe der Fonds 17 Liegenschaften im Wert von 185,2 Millionen zugekauft. Die Zahl der Bestandesliegenschaften erhöhte sich somit auf 72, deren geschätzter Gesamtmarktwert betrug Ende September 819,2 Millionen Franken (VJ: 610,2 Mio).

