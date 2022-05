Baloise-Immobilienfonds Swiss Property steigert Erträge im ersten Halbjahr

So legten die Mietzinserträge in den sechs Monaten bis Ende März um fast 34 Prozent auf 16,8 Millionen Franken zu, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Dabei sank die Mietausfallrate auf 4,8 Prozent von 5,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Nettoertrag kletterte um gut 36 Prozent auf 9,8 Millionen, und der Gesamterfolg betrug 10,3 Millionen Franken.

Der Verkehrswert des Portfolios sei durch den Kauf von drei Immobilien auf 853,6 Millionen Franken gestiegen. In den drei Immobilien in Basel werden ambulante Gesundheitsdienstleistungen im Bereich Orthopädie, Sportmedizin und Physiotherapie erbracht. Dadurch sei der dominante Wohnanteil im Portfolio leicht reduziert worden, heisst es weiter.

Für das zweite Halbjahr stehe die weitere Optimierung des Bestandes im Fokus. So würden Sanierungen vorangetrieben, die Verkäufe von Liegenschaften in Vezia und Riehen forciert und mögliche Zukäufe geprüft.

