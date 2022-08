Baloise schreibt im Halbjahr weniger Gewinn

(Korrektur des EBIT Sachversicherung - richtig 162,1 Mio Fr.) - Die Baloise hat in der ersten Jahreshälfte 2022 weniger an Prämien eingenommen und auch weniger verdient. Die im Vergleich zum Vorjahr schwache Entwicklung an den Finanzmärkten sowie ein Sturm haben auf die Ergebnisse gedrückt. Kürzlich hat der an Krebs erkrankte CEO Gert De Winter die Geschäftsleitung wieder ganz übernommen.