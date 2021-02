Bank CIC beruft Michel Berger in die Geschäftsleitung

Berger war den Angaben nach in den letzten zehn Jahren für die Entwicklung der Niederlassung Lausanne zuständig und übernahm 2019 zusätzlich die Leitung des Departements Large Caps.

Um diesen Bereich nach dem Wechsel Bergers in die Geschäftsleitung weiter auszubauen, sei die Leitung des Standorts Lausanne an Maurizio Pierazzi übergeben worden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Aus seiner bisherigen Funktion als Leiter Corporate Finance bringe Pierazzi ausgewiesene Führungs-, Team- und Finanzkompetenzen mit.

Die Bank CIC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe Crédit Mutuel und ist den Angaben nach mit mehr als 400 Mitarbeitenden an neun Standorten in der Schweiz vertreten.

sta/rw

(AWP)