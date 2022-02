Bank CIC (Schweiz) und Fintech Stableton bauen Zusammenarbeit aus

Die Bank CIC (Schweiz) und das Fintech-Unternehmen Stableton Financial bauen ihre bisherige Kooperation weiter aus. Die Bank beabsichtige konkret, eine Palette von Themen-Baskets aufzubauen, die in Pre-IPO-Titel investieren. Stableton werde dabei als wichtiger Beschaffungs- und Strukturierungspartner wirken und sein Netzwerk an Kontakten in der Private-Markets-Branche sowie seine eigenen Beschaffungsprozesse nutzen, teilte die CIC am Donnerstag mit.